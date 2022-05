Après l’avortement, «toute une série» d’autres droits pourraient être menacés, selon Joe Biden

Par AFP Publié le 3/05/2022 à 19:15 Temps de lecture: 1 min

Joe Biden a estimé mardi que l’argumentaire déroulé par la Cour suprême américaine dans un projet de décision très défavorable au droit à l’avortement allait « bien au-delà » de l’IVG et remettait potentiellement en cause « toute une série » d’autres droits.

À lire aussi Etats-Unis: comment une fuite de documents exceptionnelle a fait vaciller le droit à l’IVG

Le président démocrate, faisant référence à un document révélé par le site Politico et dont la Cour a confirmé l’authenticité, a cité le droit à la contraception ou le mariage entre personnes du même sexe comme pouvant être remis en cause par un « changement fondamental » de doctrine de la plus haute juridiction américaine.

Il a déclaré, aux journalistes qui l’attendaient au pied de l’avion l’emmenant pour un déplacement en Alabama (sud), que « toutes les décisions concernant (la) vie privée » des Américains étaient à ses yeux susceptibles d’être concernées si la Cour suprême décidait, comme l’indique le texte ayant fuité, de revenir sur le droit à l’avortement consacré dans un arrêt de 1973.