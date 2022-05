Réforme de l’IVG en Belgique: un comité académique discrètement à la tâche

Le comité d’experts, chargé d’évaluer la loi dépénalisant partiellement l’avortement en Belgique, a commencé ses travaux au début de l’année, à la demande des groupes politiques de la majorité à la Chambre. Objectif ? Dépassionner et objectiver les débats, qui s’étaient révélés plus que houleux à la Chambre en 2018 et 2019.