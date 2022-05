Pierre-Yves Dermagne: «La réforme du statut d’artiste sera effective en septembre»

Pari gagné : un peu plus d’un an après avoir initié le processus inédit de concertation Working in the Arts avec les secteurs culturels (c’était le 27 avril 2021), la Vivaldi a atteint ce mardi un accord intercabinets sur la réforme du statut d’artiste. Le texte de loi et les deux arrêtés royaux devraient passer en première lecture ce vendredi en conseil des ministres, et ni le Conseil d’Etat ni l’inspection des Finances ne semblent de véritables obstacles. « La réforme de la protection sociale, les allocations revues et majorées, c’est pour septembre », nous confirme le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), « puis il y aura une montée en puissance progressive des autres éléments de la réforme : l’installation de la nouvelle Commission du travail des arts va prendre un peu plus de temps à s’installer. Mais la volonté est d’avoir un système totalement opérationnel au premier trimestre 2023, au plus tard le 31 mars. »