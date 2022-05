Gouvernance: les conseils communaux seront plus transparents en Wallonie

Pour lutter contre la défiance croissante des citoyens envers le monde politique, la Wallonie vient de se doter d’un nouveau décret « transparence ». Ce texte impose la publicité active d’une série de documents préparatoires aux conseils communaux (et provinciaux), de sorte qu’un citoyen intéressé puisse y avoir accès avant la tenue du conseil. Aujourd’hui, seul un ordre du jour (souvent très succinct) est disponible pour le grand public. Demain, les projets de délibération et les notes de synthèse explicative concernant les points inscrits à l’ordre du jour devront également être publiés sur le site internet des communes et provinces, « au plus tard dans les cinq jours francs » avant la réunion du conseil (ouverte au public également).