Droit à l’IVG menacé: qui sont les juges siégeant à la Cour suprême des Etats-Unis?

La Cour suprême avait envoyé depuis septembre plusieurs signaux favorables aux opposants à l’avortement. Elle avait refusé d’empêcher l’entrée en vigueur d’une loi du Texas limitant le droit à avorter aux six premières semaines de grossesse, contre deux trimestres dans le cadre légal actuel. L’autorité se compose aujourd’hui de trois juges dits progressistes et de six juges conservateurs. L’ancien président Donald Trump tient le record de celui qui a nommé le plus de juges siégeant actuellement.