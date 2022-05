De l’enfer au paradis à Villarreal, Liverpool se qualifie pour la finale de la Ligue des champions

Les Espagnols ouvraient très rapidement le score grâce à une reprise du plat du pied de Boulaye Dia dans la surface après une remise un peu chanceuse d’Etienne Capoue (3e). En fin de première période, les Espagnols pensaient obtenir un penalty pour une intervention rugueuse d’Alisson Becker sur GIovani Lo Celso (37e). Mais quelques instants plus tard seulement, Francis Coquelin surgissait sur un centre de Capoue et marquait de la tête le but qui permettait aux hommes d’Unai emery de recoller au score sur l’ensemble des deux rencontres (41e). À la mi-temps, le score était donc de 2 buts à 0 et les deux équipes à égalité.

En deuxième période, Jurgen Klopp faisait entrer Luis Diaz à la place de Diogo Jota et les Reds mettaient le pied sur l’accélérateur. Le premier avertissement sérieux arrivait après dix minutes quand la frappe lointaine de Trent Alexander-Arnold était déviée sur la barre de Geronimo Rulli (55e). La rencontre basculait finalement lorsque Fabinho inscrivait le premier but des siens quelques minutes plus tard en trompant Rulli à son premier poteau (62e). Diaz se montrait dangereux pour la première fois dans la foulée mais sa frappe enroulée frôlait légèrement le poteau de Rulli (66e). Mais ce n’était que partie remise car c’est le même Diaz, complètement esseulé dans la surface adverse, qui égalisait de la tête sur un centre d’Alexander-Arnold (67e). Le coup de grâce arrivait ensuite quand Sadio Mané, lancé en profondeur, se montrait plus vif que Rulli et Foyth et allait tuer définitivement le match (74e). Le sous-marin jaune prenait l’eau mais Rulli, pas vraiment à son avantage pendant la rencontre, évitait ensuite un alourdissement du score en s’imposant devant Curtis Jones, à peine rentré et bien servi par Jordan Henderson (80e). En fin de rencontre, Capoue, auteur de deux passes décisives en première période, était exclu pour abus de cartes jaunes (86e). Le score en restait là et Villarreal, petit poucet de ces demi-finales, était éliminé.

Liverpool est le premier qualifié pour la finale de la Ligue des champions qui se déroulera le 28 mai au Stade de France. L’autre finaliste sera connu mercredi soir au terme de la rencontre retour entre le Real Madrid et Manchester City. Les Citizens l’avaient emporté 4-3 à l’aller.

Les vidéos des buts

1-0 (Dia)

2-0 (Coquelin)

2-1 (Fabinho)

2-2 (Diaz)

2-3 (Mané)

