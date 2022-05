Lotte Kopecky, le pendant féminin de Wout van Aert

Figure de proue de l’équipe néerlandaise SD Worx, Lotte Kopecky (26 ans) n’a plus grand-chose à envier à Wout van Aert. Lauréate des Strade Bianche et du Ronde il y a quelques semaines, elle espère poursuivre sur la même lancée lors de la deuxième partie de saison. Et continuer à inspirer les plus jeunes générations.

Les mensurations sont naturellement loin d’être similaires, mais de multiples points de convergence unissent, d’une certaine façon, Lotte Kopecky et Wout van Aert. À commencer par leurs spécificités, leur appétence pour les classiques flandriennes, leur puissance au sprint, leur polyvalence. Et une tunique noire-jaune-rouge qu’ils ne cessent de faire briller à travers l’Europe. Dans le milieu de la « Petite Reine », les comparaisons à d’anciens grands noms ont toujours été légion pour tenter de situer les capacités d’un(e) talent en devenir. Souvent, à tort. Parfois, à raison. « Kopecky, c’est van Aert en version fille », assurait, tout de go, Jolien d’Hoore au début de saison. Et quand c’est l’ancienne tête de gondole du cyclisme belge – médaillée de bronze aux Jeux de Rio en 2016 et quadruple championne de Belgique notamment – qui l’affirme, on a tendance à la croire, à abonder en ce sens même.