Jusqu’à 600.000 euros pour des cartes virtuelles de joueurs de foot

La plateforme SoRare, qui permet d’acheter et revendre des cartes virtuelles de joueurs de football, est en pleine expansion. Lieu de collection mais aussi d’investissement, elle pose toutefois un certain nombre de questions, notamment au sein de la Jupiler Pro League où plusieurs joueurs sont des utilisateurs avoués.

Ce mercredi, Kylian Mbappé sera vendu. Ce ne sera pas (encore ?) au Real Madrid et, surtout, ce ne sera pas le joueur du PSG qui sera cédé, mais sa carte virtuelle et unique. La fin de la vente aux enchères devrait atteindre des sommets, voire un nouveau record, celui-ci étant pour l’instant détenu par Erling Haaland, « acheté »… 609.000 euros en début d’année par un internaute anonyme ! Une somme folle pour posséder une chose qui finalement n’existe pas dans le monde que l’on peut palper avec ses mains. Et pourtant, le site SoRare, qui permet à ses utilisateurs d’acquérir ces « Panini 2.0. », est en pleine expansion.