Statut d’artiste: en pratique, que contient l’accord?

La réforme du statut d’artiste, portée par la coalition Vivaldi et singulièrement ses ministres des affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit), du travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et des indépendants David Clarinval (MR), s’est donnée pour ambition de compléter ces dispositions, de les rendre plus claires, leur application plus prévisible, mais aussi de renforcer de manière générale la pratique artistique, de prendre en compte le travail d’artiste dit invisibilisé, de mieux couvrir l’intermittence des revenus, de garantir une plus grande participation du secteur à la sécurité sociale, d’assurer davantage d’égalité (entre genres notamment) et de solidarité (intergénérationnelle).