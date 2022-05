Sarah Weddington, héroïne de «Roe v. Wade» inquiète pour l’avenir du droit à l’avortement

Sarah Weddington ne cachait pas son pessimisme, lors d’une interview avec Le Soir en 2016. L’avocate texane, près d’un demi-siècle plus tôt, était la jeune et idéaliste femme qui avait prononcé un plaidoyer convaincant devant la Cour suprême, avant que celle-ci se rende à ses arguments et valide le droit constitutionnel à l’avortement, dans son célèbre arrêt « Roe v. Wade » du 22 janvier 1973. Passée par la Maison Blanche du temps de Jimmy Carter, la juriste d’Austin, ardente militante du droit inaliénable des femmes à disposer de leur corps, s’inquiétait ouvertement de la montée des périls outre-Atlantique, sous les coups de boutoir des ultra-conservateurs dans la « Bible Belt » (ceinture religieuse dans le sud et le midwest).