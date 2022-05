Podcast – Tout comprendre sur le nouveau statut d’artiste

Par Sandrine Puissant Publié le 4/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Le statut d’artiste va évoluer. Les artistes bénéficient de certains avantages en matière de chômage, des avantages qui vont être adaptés, notamment pour mieux tenir compte des spécificités de ce type de travail. On parle de revoir ce statut depuis environ 20 ans. Cette fois, les ministres de l’Économie et du Travail, des Affaires sociales et des Indépendants ont accouché de leur projet. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre. Alain Lallemand, du service culture, a pu les lire. Il nous présente les détails de cette réforme.

Découvez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l'actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict).