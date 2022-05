Comment suivre le Brussels Padel Open en direct vidéo

Plus de 70 chaînes de télévision étrangères diffuseront l’étape bruxelloise du World Padel Tour jusqu’à dimanche. Mais, ne cherchez pas à suivre les matchs sur une télé belge francophone car les droits n’ont pas été acquis. « Je peux vous assurer que le prochain investisseur en télé, ici, va décrocher le jackpot », assure Vincent Laureyssens, CEO du tournoi. « Pour l’instant, les opérateurs observent et analysent… » Côté néerlandophone, Play Sports (Telenet) a timidement franchi le pas en proposant le direct des finales hommes et femmes de chaque tournoi. D’un point de vue commercial, au-delà de la télévision linéaire, l’intérêt pour une chaîne pourrait être de tirer profit de la diffusion « live » ou du « clipping vidéo » pour réaliser des vues et attirer une audience plus jeune sur son site ou son application. Mais le padel professionnel semble rester actuellement trop peu connu parmi le grand public. En attendant, pour les fans, il est possible de suivre gratuitement les rencontres du tournoi de Bruxelles en direct vidéo sur www.worldpadeltourtv.com et l’application officielle « World Padel Tour TV », disponible via l’App Store et Google Play, et de « caster » sur sa télévision.

Après avoir connu une croissance fulgurante de leur audience sur YouTube la saison dernière, les responsables du circuit ont eu de fortes raisons de se questionner sur leur modèle économique lié à la diffusion du padel pour accroître leurs revenus au-delà de la publicité en ligne via le géant américain… En octobre dernier, ils sont ainsi passés à l’action en signant un partenariat avec « LaLiga Tech », désormais chargé de piloter l’évolution de l’expérience numérique pour les fans de padel. Ainsi, le début de la saison 2022 a été l’occasion de lancer une nouvelle plateforme OTT. Au menu : des contenus exclusifs et… les matchs à suivre en direct. On peut aisément imaginer que les afficionados seront invités à passer à l’abonnement payant dans le futur, comme c’est le cas au tennis avec l’ATP qui possède sa propre application destinée à diffuser toutes les rencontres de son circuit.