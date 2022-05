Kevin De Bruyne au sommet de son art: le Diable rouge est élu joueur du mois d’avril à Manchester City

Le manche aller des demi-finales de la Ligue des champions avait tenu toutes ses promesses, et même plus. La semaine passée, Manchester City avait maté le Real Madrid et pris une (petite) option sur la finale grâce à son succès 4-3, sachant que les buts à l’extérieur ne sont plus prépondérants. Les Anglais devront finir le boulot à Madrid, ce mercredi, pour disputer une deuxième finale de Ligue des champions consécutive (après celle perdue contre Chelsea) et prendre leur revanche sur les Merengues après leur élimination en 2016, aussi en demi-finales.

Vingt-quatre heures avant ce grand rendez-vous, Kevin De Bruyne a appris une bonne nouvelle. En effet, le Diable rouge a été élu joueur du mois d’avril à Manchester City. De quoi motiver encore davantage un joueur dont la présence pourrait s’avérer décisive dans un match tout de même assez difficile mais qui pourrait être synonyme d’accession en finale de la plus grande des compétitions pour les clubs.