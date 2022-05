Amis artistes, savourez le présent mais exigez déjà un futur

Au printemps 2021, en pleine crise sanitaire, qui aurait cru que le processus de concertation « Working in the Arts » parviendrait à résumer en seize pages, pas davantage, les revendications sociales urgentes d’un monde aussi multiforme et complexe que la culture ? Une réforme du statut d’artiste ? On en parle depuis vingt ans, depuis plus longtemps que l’extinction des centrales nucléaires. Qui pourrait croire que le gouvernement s’accorde sur ce thème, lui qui n’était unanime que pour… fermer la culture ?