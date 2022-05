Downton Abbey 2: une nouvelle ère

Si vous frémissez de plaisir quand tinte la clochette du générique, si les larmes vous montent aux yeux quand s’ouvre le premier plan large du château de Highclere, dans le Hampshire, si vous aimez le thé noir, les années 1920, si vous dites mum plutôt que mom, pub plutôt que bar, trousers plutôt que pants et film plutôt que movie, oui, vous aimerez le second volet de Downton Abbey au cinéma.

Pas grave si vous avez raté le 1, celui où le pitch tient en une phrase : « Le roi et la reine viennent manger au château ». Si vous avez loupé la série, en revanche, passez votre chemin parce que le point fort de cette « nouvelle ère », ce sont les retrouvailles et rien ne pétillera dans votre cœur à la vue de l’épique famille Crawley et son armada de domestiques.