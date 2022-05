Jürgen Klopp égale un record de Carlo Ancelotti, Alex Ferguson et Marcelo Lippi en Ligue des champions (vidéo)

Dans l’histoire de la compétition, seuls trois autres entraîneurs ont réalisé cette performance. Marcelo Lippi (1996, 1997, 1998 et 2003 avec la Juventus pour un sacre), Sir Alex Ferguson (1999, 2008, 2009 et 2011 avec Manchester United pour deux sacres) et Carlo Ancelotti (2003, 2005 et 2007 avec l’AC Milan, 2014 avec le Real). Ce dernier, qui a décroché la coupe aux grandes oreilles trois fois, a d’ailleurs l’occasion de s’accaparer seul ce record s’il parvient à emmener le Real Madrid en finale en s’imposant face à Manchester City ce mercredi.