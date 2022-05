Guerre en Ukraine: l’Union européenne entame le boycott du pétrole russe

Sus au pétrole du Kremlin ! La Commission européenne propose un embargo progressif de l’UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Le brut dans les six mois et les raffinés pour la fin de l’année. « Ce ne sera pas facile », convient Ursula von der Leyen. Mais « nous voulons que l’Ukraine gagne cette guerre ».

« Nous proposons désormais une interdiction du pétrole russe. Il s’agira d’une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe, transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné », a indiqué Ursula von der Leyen.

Ce ne sera pas facile ». Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n’a pas caché que le nouveau paquet de sanctions européennes infligé au Kremlin ne sera pas une sinécure. Sus au pétrole russe ! La cheffe de l’exécutif européen a présenté mercredi matin devant le Parlement européen à Strasbourg le plan adopté peu avant minuit par son équipe : stopper « progressivement » les livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et celles de produits raffinés d’ici à la fin de l’année 2022.

La déconnexion progressive de l’or noir venu de Russie vise à « nous permettre à nous et à nos partenaires de mettre en place d’autres voies d’approvisionnement », explique la présidente. Car il s’agit de réduire « au minimum l’impact sur les marchés mondiaux ». « Nous exercerons ainsi une pression maximale sur la Russie, tout en réduisant au minimum les dommages collatéraux pour nous et nos partenaires dans le monde. Parce que, pour pouvoir aider l’Ukraine, il faut que notre propre économie reste forte », explique von der Leyen. La présidente présentait d’ailleurs son plan de bataille dans le cadre d’un débat parlementaire consacré aux « conséquences socio-économiques de la guerre menée par la Russie en Ukraine ».

Cette proposition de boycott du pétrole russe sera évaluée une première fois par les ambassadeurs des Etats membres, ce mercredi matin encore. Les détails de la proposition leur sont réservés. Des amendements sont évidemment possibles. Les représentants permanents des capitales poursuivront le travail jeudi soir. La décision finale revient aux Etats membres : ce sont eux qui doivent adopter la mesure, impérativement à l’unanimité. Le point d’arrivée formel pourrait être le Conseil des ministres européens Affaires étrangères du 16 mai, mais un accord politique pourrait être dégagé dès la fin de cette semaine.

Le sommet de Versailles

La présidente de la Commission rappelle que ce projet a déjà été avalisé dans les grandes lignes par le sommet européen de Versailles, des 10 et 11 mars dernier. Les chefs d’Etat ou de gouvernement étaient convenus de se défaire progressivement de la dépendance européenne à l’égard de l’énergie russe. L’UE s’était déjà attaquée au charbon (banni à partir d’août prochain), dans le cadre d’un cinquième train de sanctions, entré en vigueur le 8 avril. Voilà qui privera la Russie de quelque 4 milliards d’euros par an. Mais les achats de pétrole et de gaz russes par les Européens représentent environ 800 millions… par jour !

Le sixième paquet de sanctions présenté ce mercredi comporte d’autres mesures. La « liste noire » des personnalités du régime russe s’allonge, en intégrant « des officiers militaires de haut rang et des autres personnes qui ont commis des crimes de guerre à Boutcha et qui sont responsables du siège inhumain de la ville de Marioupol », ajoute von der Leyen.

La déconnexion du système bancaire russe de la plate-forme de paiements internationaux Swift (basée à La Hulpe !) se poursuit, avec la Sberbank – « de loin la première banque de Russie », insiste la présidente –, ainsi que deux autres grandes banques.

Le « paquet » prévoit aussi de bloquer « l’accès de nos ondes à trois grands radiodiffuseurs d’État russes. Ils ne seront plus autorisés à distribuer leurs contenus dans l’Union européenne d’aucune manière, que ce soit par le câble, par satellite, via l’internet ou par des applications sur smartphone ». Ces « organes de propagande amplifient d’une manière agressive les mensonges de Poutine », affirme von der Leyen. « En outre, le Kremlin fait appel à des experts-comptables, à des consultants et à des conseillers en communication européens. Nous allons y mettre fin. Nous interdisons la fourniture de ce type de services à des sociétés russes ».