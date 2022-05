Guerre en Ukraine: l’Union européenne mitonne le boycott du pétrole russe

Sus au pétrole du Kremlin ! La Commission européenne propose un embargo progressif de l’UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Le brut dans les six mois et les raffinés pour la fin 2022. « Ce ne sera pas facile », convient Ursula von der Leyen. Mais « nous voulons que l’Ukraine gagne cette guerre ».