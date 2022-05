Rafael Nadal a demandé à ne pas jouer en soirée pour pouvoir suivre le Real Madrid en Ligue des champions

Rafael Nadal est un grand supporter du Real Madrid. Samedi dernier, le tennisman a d’ailleurs donné le coup d’envoi du match des Merengues face à l’Espanyol, rencontre qui a scellé le sacre des Madrilènes en Liga. Mais voilà que ce mercredi, son métier et sa passion risquaient bien de s’entrechoquer.

Le N.4 mondial disputera ainsi son match du 2e tour ce mercredi après-midi, de quoi lui laisser suffisamment de temps pour rejoindre Bernabeu et assister au choc Real Madrid – Manchester City.

« Nadal nous a demandé que lorsque Madrid jouait les demi-finales de la Ligue des champions, on ne le fasse pas jouer », a révélé Feliciano Lopez, directeur du Masters 1000 de Madrid, à la radio espagnole. Il a précisé que Nadal préférait également jouer la journée car « la balle rebondit plus haut ».

Si le Real se défait de Kevin De Bruyne et ses équipiers, c’est Liverpool qui se dressera sur son chemin en finale le 28 mai au Stade de France à Paris… en plein Roland-Garros ! Nadal devra espérer ne pas être au programme ce soir-là non plus.