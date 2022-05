Vincent Kompany, futur sélectionneur des Diables rouges? «Pour l’instant, ce n’est pas une bonne étape dans ma carrière» (vidéo)

En deux ans à la tête d’Anderlecht, Vincent Kompany a réussi à se faire les crocs en tant qu’entraîneur. Même s’il n’a pas encore ouvert son palmarès, il est parvenu à emmener les Mauves deux fois en Playoffs 1, mais aussi, en finale de la Coupe de Belgique cette saison. De quoi laisser entrevoir une potentielle belle carrière en tant que T1, en Belgique encore ou ailleurs. Burnley a récemment fait part de son intérêt pour l’ancien défenseur belge. Certains vont encore plus loin et voient en lui le successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges.

« Souvent, c’est une histoire de feeling. On ne devient pas coach de l’équipe nationale juste pour être coach de l’équipe nationale », a expliqué Kompany au micro d’Eleven Sports. « Est-ce que tu sens que c’est un groupe qui peut faire quelque chose ? Est-ce que tu sens que c’est une bonne génération ? Est-ce que c’est le bon moment ? Moi pour l’instant, ce ne serait pas une bonne étape pour ma carrière. J’ai besoin d’être au bord du terrain, me prendre des raclées, avec des finales perdues ou des matches gagnés, des matches compliqués, des décisions compliquées… C’est la manière d’évoluer le plus rapidement. Aujourd’hui, je suis encore dans une phase où je veux progresser très rapidement et tous les jours. »