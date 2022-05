Six ans plus tard, vers une revanche entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions

C’est le match qui attire toutes les attentions. Mardi dernier, à l’Etihad Stadium, enceinte des Citizens, les deux géants européens ont livré une prestation de très haut vol. Au terme des 90 minutes, le match s’est terminé sur le score de 4 buts à 3, assurément l’un des plus beaux de la saison. La manche retour ce mercredi au Santiago Bernabeu devrait être aussi spectaculaire, De Bruyne et Benzema enflammeront certainement une nouvelle fois la planète foot pour essayer d’emmener leur équipe en finale au stade de France, le 28 mai prochain. Moins impressionnante, cette confrontation a déjà eu lieu en 2016, le Real Madrid s’était qualifié en s’imposant 1-0, l’occasion de revenir sur cette période pas si lointaine, et pourtant si différente.