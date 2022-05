Plusieurs dizaines de fans rendent un dernier hommage à Arno à l’Ancienne Belgique

Une grande toile présentant une photo du chanteur et l’inscription « Merci godverdomme » a été accrochée au-dessus de l’entrée de la salle. Dans le hall, un registre de condoléances a été installé afin de permettre aux fans d’y laisser un message personnel. Son urne, entourée de deux photos, a également été installée à l’entrée.

Plusieurs dizaines de fans du chanteur Arno, décédé le 23 avril à 72 ans, se sont rassemblées mercredi devant l’Ancienne Belgique. Ils peuvent lui rendre un dernier hommage dans le hall d’entrée de l’AB entre 10 et 13h30 heures.

« Il mérite qu’on lui rende hommage. C’était quelqu’un de normal et de spontané. Il était notre voisin et nous le croisions souvent dans le quartier de Sainte-Catherine », témoigne un fan, Milo Schots. « Son look, sa silhouette vont nous manquer. »

La salle mythique bruxelloise, qui était le « deuxième salon » d’Arno, avait déjà ouvert un registre de condoléances.