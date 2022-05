Coupe du monde 2022: les barrages intercontinentaux se joueront en juin au Qatar

Les derniers barrages intercontinentaux pour le Mondial-2022 entre le Pérou et le vainqueur d’Australie-Émirats arabes unis, d’une part, et le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, auront lieu les 13 et 14 juin dans le stade Ahmad ben Ali, a annoncé la Fifa mercredi.

« Le 13 juin, les vainqueurs du barrage (…) Australie – Émirats arabes unis, organisé le 7 juin dans le même stade, affronteront le Pérou (.). Le lendemain, le Costa Rica (…) affrontera la Nouvelle-Zélande », précise l’instance dans un communiqué.