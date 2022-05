Migration: le nombre de mineurs non accompagnés arrivés en Europe a triplé entre 2020 et 2021

En 2021, ils étaient plus de 23.000 à obtenir un statut de protection de la part d’un Etat membre de l’Union européenne.

En 2021, les Etats membres de l’Union européenne ont accordé un statut de protection à 23.255 mineurs non accompagnés, soit une augmentation de 72 % par rapport à 2020 (13.550), selon les données sur les demandeurs d’asile et les mineurs non accompagnés publiées mercredi par Eurostat.

Cette augmentation est en grande partie due à la hausse du nombre de mineurs non accompagnés originaires d’Afghanistan (12.270 en 2021 contre 5.495 en 2020).