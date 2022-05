Guerre en Ukraine: 20 nouveaux corps de civils découverts dans la région de Kiev

Plus de 1.000 corps de civils « actuellement (dans les morgues) de l’ensemble de la région de Kiev », ont été retrouvés. Par ailleurs, 282 corps n’ont toujours pas été identifiés, selon la police.

Vingt nouveaux corps de civils ont été découverts au cours des dernières 24 heures dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, a annoncé mercredi la police ukrainienne, pour un total cumulé de 1.235 corps de civils retrouvés à ce stade.

Ces 20 corps ont été découverts « à Borodianka, des villages non loin de là et des villages du district de Vychgorod », a précisé le chef de la police régionale, Andriï Nebytov, dans une vidéo publiée par le ministère de l’Intérieur. « Au total 1.235 corps de civils ont été retrouvés et inspectés », a-t-il annoncé, dont 800 ont déjà été « examinés par des experts ».