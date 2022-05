Un Lion d’or d’honneur pour le réalisateur américain Paul Schrader

Paul Schrader est notamment connu pour avoir réalisé « American Gigolo » et écrit « Taxi Driver ».

L’Américain Paul Schrader, réalisateur d’« American Gigolo» et scénariste de «Taxi Driver», recevra un Lion d’or d’honneur au 79e festival de Venise, qui se tiendra du 31 août au 10 septembre, a annoncé mercredi la Mostra. «Je suis profondément honoré, Venise est mon lion de coeur», a réagi le réalisateur de 75 ans, cité dans le communiqué du festival.

Le directeur de la Mostra Alberto Barbera a salué de son côté «une figure du Nouvel Hollywood qui a révolutionné l’imaginaire, l’esthétique et le langage du cinéma américain à partir de la fin des années 60». Pour lui, Paul Schrader est «l’un des auteurs américains les plus importants de sa génération, un cinéaste profondément influencé par la culture et le cinéma européens, un scénariste obstinément indépendant».