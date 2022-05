Le nouveau défi de Florent van Aubel à Pinoké

Fin du suspense pour l’attaquant des Red Lions qui a annoncé qu’il poursuivrait sa carrière dans le championnat néerlandais où il vient de parapher un contrat portant sur 2 saisons, du côté de Pinoké, actuellement troisième en Hoofdklasse et déjà qualifié pour les playoffs. « Je tiens à préciser qu’il n’y a d’abord jamais eu de réelle volonté de quitter le Dragons puisque je me sentais bien dans ce club », précise d’emblée Florent van Aubel. « Mais la base de la réflexion, c’était l’opportunité de vivre un projet professionnel et familial à l’étranger et plus spécifiquement à Amsterdam. J’ai toujours eu ce rêve de tenter une expérience à l’étranger et le Dragons était au courant de cette volonté. Mais cette année, mon épouse a reçu une proposition d’emploi pour travailler à Amsterdam et cela a accéléré le processus. Voilà pourquoi j’ai commencé à discuter plus concrètement avec Pinoké. J’ai également eu des contacts avec Bloemendaal mais je me retrouvais plus dans la proposition de mes nouvelles couleurs. Je suis enthousiasmé par le projet global. La dynamique est excellente depuis plusieurs saisons et les résultats suivent. Il y a également beaucoup d’éléments prometteurs issus de l’école des jeunes et Pinoké affiche de solides ambitions pour le futur. »

À 30 ans, le quadruple Stick d’or (2012, 2018, 2019 et 2021), qui a passé ses 13 dernières saisons du côté de Brasschaat (avec 7 titres de champion à la clé) avait besoin de se lancer un nouveau défi en rejoignant la prestigieuse compétition néerlandaise même s’il reconnaît également avoir eu des contacts avancés avec le club de la Gantoise. « Je vais sortir de ma zone de confort et je pense que c’est quelque chose qui va me faire le plus grand bien », poursuit le génial attaquant qui avait débuté le hockey, à 4 ans à l’Indiana. « Peut-être encore plus cette saison. Le moment est parfait pour tenter une nouvelle aventure. J’ai beaucoup réfléchi à mon avenir ces dernières semaines. Et ce n’était pas la première fois. Avant la crise du Covid, et peu de gens le savent, j’étais en discussions assez avancées avec le Rot-Weiss Cologne. J’étais enthousiasmé de pouvoir me retrouver dans une nouvelle ville avec un nouveau défi. Je trouvais cela une bonne opportunité de pouvoir rejoindre Vincent Vanasch mais la situation sanitaire a changé les plans. Cela a donc toujours été en moi-même si j’étais très heureux au Dragons. »