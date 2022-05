Législatives française: la gauche conclut un accord

La France insoumise et le Parti socialiste ont annoncé mercredi avoir conclu leur accord pour les législatives après être tombé d’accord sur la stratégie, le programme et les circonscriptions, un texte qui sera soumis à l’approbation interne des socialistes jeudi.

À lire aussi France: après la présidentielle, ça tiraille dans tous les camps pour les législatives

« Nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale (RSA sous condition de travail gratuit et retraite à 65 ans) et battre l’extrême-droite », déclarent les deux formations dans un communiqué commun.