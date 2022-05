Les jeunes sont de moins en moins heureux, selon une étude

Le sentiment de bonheur a diminué parmi les jeunes au cours des trois derniers mois de 2021, ressort-il mercredi d’une enquête trimestrielle du bureau de statistiques Statbel sur le bien-être et les conditions de vie en Belgique. Les 16-24 ans se sentaient également plus seuls que lors des trois mois précédents.

Là où la solitude pesait surtout chez les aînés en été, à la fin de l’année les jeunes ont également indiqué plus souvent qu’ils se sentaient toujours ou la plupart du temps seuls (12,1 % des 65-74 ans et 12,7 % des 16-24 ans). Au cours du troisième trimestre 2021, ils n’étaient que 4,8 % à le signaler.

Les mesures sanitaires en cause ?

Pour la psychologue clinicienne et professeure à la VUB Elke Van Hoof, ces tendances peuvent avoir plusieurs explications. Elle évoque d’une part l’effet saisonnier, selon lequel le sentiment de bien-être diminue et celui de solitude augmente au cours des mois les plus sombres, et d’autre part, les conséquences des mesures sanitaires. « Le sentiment d’appartenance est très important pour les jeunes, mais avec la disparition des événements et autres activités pendant la pandémie, le sentiment de groupe a dans une certaine mesure disparu. Ce n’est que cette année que nous pourrons revenir à une normalisation du sentiment d’appartenance », conclut M. Van Hoof.