Quatre Belges battus d’entrée au Brussels Padel Open

La journée est historique ce mercredi pour le padel belge avec sept compatriotes engagés (grâce à une wild-card) dans un tableau final du World Padel Tour. Mais le Brussels Padel Open n’est déjà plus qu’un souvenir pour la paire belge Ann-Sophie Mestach et Astrid Dierckx, sèchement battue par Nelida Brito et Amanda Giro (6-1, 6-0). Scénario similaire pour les Belges Alec Witmeur et François Azzola, qui n’ont pas pu rivaliser avec Gonzalo Rubio et Jorge Ruiz Gutierez (6-1, 6-1).

La journée belge se poursuivra dès 17h. Helena Wyckaert s’associera à l’Espagnole Monica Gomez (82e au classement du World Padel Tour) pour affronter Nuria Rodriguez et Marta Talavan sur le court central, installé au cœur de la gare maritime à Tour & Taxis. En dernière rotation de la soirée, Clément Geens et Jérôme Peeters seront opposés à Maxi Sanchez et Lucho Capra. Et ce ne sera pas un cadeau : les deux Argentins viennent de décider de se réunir à nouveau après avoir rompu leur collaboration en décembre dernier. Ensemble, ils ont remporté un titre et disputé le Master Final la saison dernière…