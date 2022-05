Benzema proche des records de Ronaldo et Messi en Ligue des champions

Auteur d’une campagne exceptionnelle en Ligue des champions, l’attaquant français compte 9 buts en phase éliminatoire, et se rapproche des records détenus par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Sur une autre planète. Voici comment décrire Karim Benzema actuellement. Avec 42 buts en autant de rencontres, l’ancien joueur de Lyon réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière, à l’âge de 34 ans. Leader de l’attaque madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, « KB9 » ne cesse de s’améliorer, et devient saison après saison l’un des meilleurs joueurs du monde. Grand artisan dans la qualification du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, il devra, à nouveau, sortir une très grande performance pour éliminer les hommes de Pep Guardiola, et ainsi rejoindre Liverpool en finale le 28 mai prochain, au Stade de France.

À un seul but de Ronaldo et Messi

Avant de disputer une éventuelle finale, le Merengue a dû sortir le grand jeu en huitièmes face au PSG, et en quarts contre Chelsea. Avec 3 buts contre l’équipe française, et 4 face aux Anglais, Benzema a poursuivi sa folle série la semaine dernière avec un nouveau doublé à l’Etihad Stadium, stade de Manchester City, portant son nombre de buts en phase éliminatoire à 9, à un seul but du record ultime d’un certain Cristiano Ronaldo. En effet, lors de la saison 2016-2017, le Portugais avait marqué à 10 reprises dans la phase finale de la compétition. S’il marque un nouveau but, il pourrait ainsi détenir le record avec son ancien coéquipier, à moins qu’il ne réalise un nouveau doublé pour s’adjuger à lui seul, cette distinction.