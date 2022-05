Ibeyi: la beauté des harmonies vocales

Les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Díaz sont de retour avec leur troisième album, cinq ans après Ash. Toujours produit par Richard Russell, ce disque parle davantage d’harmonie, de guérison et de magie alors qu’en 2015, elles évoquaient leur histoire et leurs origines et qu’en 2017, les thèmes flirtaient plutôt avec le féminisme, l’antiracisme et l’activisme sociétal. En dix chansons de 26 minutes seulement, Spell 31 résume à la perfection le style Ibeyi consistant en un syncrétisme total entre soul, hip-hop, trip-hop, r’n’b, jazz et roots africaines yoruba. Enregistré l’an dernier à Londres, le disque convie Pa Salieu aussi bien que Jorja Smith, Berwyn ou même les parents des filles qui chantent « Sister 2 Sister » sur un beat électro. Ce disque se veut « un antidote contre l’apathie dans un monde divisé », selon elles.