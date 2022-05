Podcast – Le sixième sens lumineux d’Arcade Fire

Par Sandrine Puissant Publié le 4/05/2022 à 15:16 Temps de lecture: 1 min

Des mélodies puissantes mais aussi du rythme aujourd’hui. Le groupe Arcade Fire est de retour et sort son sixième album ce vendredi 6 mai. Notre spécialiste musique Thierry Coljon a pu l’écouter et il a adoré. Il parle d’Arcade Fire comme l’un des groupes les plus passionnants de ce siècle. Bref, il vous recommande et il assume sa subjectivité.

