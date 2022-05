Iran: l’ex-professeur de la VUB Ahmadreza Djalali sera exécuté avant la fin du mois

Chercheur et ex-professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), Ahmadreza Djalali devrait être exécuté au plus tard le 21 mai. Il est accusé d’espionnage par le gouvernement iranien.

« La condamnation à mort d’Ahmadreza Djalali sera exécutée au plus tard d’ici la fin du mois (iranien) d’Ordibehecht », soit le 21 mai, a indiqué l’agence de presse Isna, citant des sources non identifiées.

Un chercheur accusé d’espionnage

M. Djalali, chercheur en médecine d’urgence et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), a été arrêté lors d’une visite en Iran en 2016.

Accusé d’avoir transmis au Mossad --les services de renseignement israélien-- des informations sur deux responsables du programme nucléaire iranien, ce qui aurait permis leur assassinat entre 2010 et 2012, M. Djalali avait été jugé et condamné à mort en 2017.

M. Djalali assure pour sa part avoir été condamné en raison de son refus d’espionner pour le compte de l’Iran lorsqu’il travaillait en Europe.

Une affaire diplomatique

En février 2018, pendant sa détention, la Suède lui avait accordé la nationalité suédoise, quelques mois après la confirmation par la Cour suprême iranienne de sa condamnation à la peine capitale.

L’annonce de son exécution prochaine intervient au dernier jour du procès de Hamid Noury, un ancien responsable pénitentiaire iranien, jugé à Stockholm depuis août 2021.

Ce dernier est accusé notamment de « crimes contre l’humanité », et de crimes de guerre, pour l’exécution d’un grand nombre de prisonniers en Iran dans les années 1980.

Selon l’acte d’accusation en Suède, M. Noury, arrêté en novembre 2019, était à l’époque l’assistant du procureur adjoint de la prison de Gohardasht, près de Téhéran, et avait prononcé des condamnations à mort.

Ses avocats affirment qu’il n’était pas présent lors des exécutions.

Lundi, l’Iran a convoqué l’ambassadeur de Suède à Téhéran après que le parquet suédois a requis la perpétuité contre M. Noury.

En mars 2021, les experts de l’ONU en droits humains avaient appelé Téhéran à libérer M. Djalali, dénonçant le « traitement cruel et inhumain » infligé à l’universitaire.

Une annonce orchestrée

L’annonce, mercredi matin, de la date de son exécution n’est pas le fruit d’une coïncidence, estime le médecin de l’UZ Brussel Gerlant Van Berlaer, collègue du professeur condamné à mort. Le gouvernement iranien voudrait ainsi faire pression sur le système judiciaire belge, alors que la cour d’appel d’Anvers doit se prononcer jeudi sur le sort de trois terroristes présumés iraniens.

La cour d’appel anversoise examinera le cas de Mehrad A. (58), et le couple Amir S. (41) et Nasimeh N. (37), poursuivis pour tentative d’attentat terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste après un attentat déjoué en 2018 à Villepinte (France) et visant un rassemblement du mouvement d’opposition iranien MEK.

Cette nouvelle annonce ne relève donc pas de la coïncidence, selon le Dr. Van Berlaer: «Ils ne prennent même pas la peine de le cacher. La veille, ils annoncent qu’il sera exécuté le 21 mai. Ce n’est rien d’autre que de la pression pour influencer encore ce verdict».

Un quatrième suspect, le diplomate Assadollah A., a écopé d’une peine de 20 ans de prison et n’a pas interjeté appel. Les autorités iraniennes auraient déjà laissé entendre qu’elles voulaient échanger ce dernier contre M. Djalali. Mais «si elles l’exécutent, alors elles devront trouver une autre monnaie d’échange», assure le médecin urgentiste.