Union - Bruges: 180 minutes qui peuvent tout faire basculer

Le titre se jouera peut-être lors des deux prochains affrontements entre l’Union et Bruges, dimanche et mercredi. Deux équipes qui disposent chacune d’armes redoutables pour s’emparer du titre. Nous les avons passées en revue avec d’anciens joueurs et entraîneurs.

La grande explication va enfin avoir lieu. En quatre jours de temps, ce dimanche et mercredi prochain, l’Union et le FC Bruges s’affronteront à deux reprises. Un double affrontement qui sent la poudre et qui pourrait se révéler décisif dans la course au titre. Un sacre qui semble promis à une de ces deux formations (même si l’Antwerp et Anderlecht peuvent encore mathématiquement le revendiquer).

Mais laquelle ? En compagnie de plusieurs anciens joueurs et entraîneurs, nous avons – déjà- lancé le match, pointant les forces et faiblesses des deux équipes ainsi que les éléments qui pourraient faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. La différence entre les deux clubs semble en tout cas infime. Seule certitude : l’Union débutera cette double confrontation avec un avantage de trois points sur les Blauw en Zwart.