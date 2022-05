«M. Markiewicz, vous n’êtes pas soutenu par la communauté juive»

Un collectif de personnalités et d’organisations juives réagit aux propos de Philippe Markiewicz, le président du Consistoire central israélite de Belgique. Philippe Markiewicz avait dénoncé dans nos colonnes l’influence de Moshe Kantor, un proche de Vladimir Poutine, sur la communauté juive de Belgique.

Parce que nous considérons que les dires de Monsieur Markiewicz dans cet entretien ne correspondent pas à la réalité, sont extrêmement graves et donnent une image de la communauté juive que nous ne reconnaissons pas, nous tenons à nous distancier très clairement des opinions exprimées par Monsieur Markiewicz.

Dans un entretien sollicité auprès du journal Le Soir, le président du Consistoire Central Israélite de Belgique, Monsieur Philippe Markiewicz, s’est présenté comme étant soutenu par sa communauté, et présidant l’organe officiel du judaïsme belge.

Certains d’entre nous sont membres du Consistoire, l’organe chargé du « temporel du culte » israélite, qui rassemble les communautés israélites reconnues. L’assemblée consistoriale est composée de représentants de différentes synagogues. En aucun cas l’assemblée consistoriale n’est représentative de l’ensemble de la vie juive en Belgique.

En effet, ni les mouvements de jeunesse, ni les écoles, ni l’Union des Etudiants Juifs de Belgique, ni le Service Social Juif, ni les centres culturels, ni les associations de la mémoire, ni les clubs et les associations thématiques juives ne sont représentés au Consistoire, ou n’en dépendent directement. Toutes ces associations, par ailleurs membres du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, ont été heurtées par les propos outranciers et caricaturaux de Monsieur Markiewicz, les mettant indirectement en cause. En ceci, les propos de Monsieur Markiewicz sont trompeurs.

Par ailleurs, Monsieur Markiewicz n’a pas consulté les membres de l’assemblée consistoriale avant de communiquer à la presse des informations tronquées et insultantes sur des personnalités communautaires. En ceci, les propos de Monsieur Markiewicz sont irresponsables.

Enfin, sur le fond, nous nous inscrivons en faux contre les affirmations de Monsieur Markiewicz :

– Suggérer que les niveaux d’antisémitisme dans notre pays sont exagérés pour des motifs de déstabilisation sociale est tout simplement indigne d’un dirigeant communautaire, et honteux plus généralement ;

– Non, aucune communauté juive ne peut être « achetée » par qui que ce soit ;

– Non, aucun dirigeant communautaire n’a d’attitude belliciste et nous invitons Monsieur Markiewicz à lire et à écouter les prises de positions du Comité de coordination des organisations juives de Belgique au lieu de les caricaturer de manière trompeuse.

En tout état de cause, il nous apparaissait essentiel de clarifier que les postures de Monsieur Markiewicz, telles qu’exprimées dans l’entretien, ne sont pas celles de la Communauté juive de Belgique.