Hépatite infantile: un troisième cas détecté en Belgique

Un autre cas d’hépatite aiguë a été diagnostiqué en Belgique, rapporte mercredi l’institut de santé Sciensano. Au total, trois enfants ont été diagnostiqués avec cette forme mystérieuse d’inflammation du foie entre février et avril.

Sciensano a, en outre, réexaminé un certain nombre de cas plus anciens remontant jusqu’au 1er octobre 2021. Deux autres cas potentiels ont été identifiés, mais il est exclu de trancher définitivement car il n’est plus possible de poursuivre les recherches en laboratoire.