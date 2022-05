Podcast – Pourquoi les enseignants font grève ce jeudi

Par Sandrine Puissant Publié le 4/05/2022 à 16:28 Temps de lecture: 1 min

Les syndicats de l’enseignement sont en grève ce jeudi 5 mai. Ils ont décidé de manifester à Liège. Ils avaient déjà organisé des actions en février à Bruxelles et fin mars à Mons. Ça chauffe dans la salle des profs. Pourquoi ? On fait le point avec nos spécialistes de l’enseignement, Charlotte Hutin et Eric Burgraff.

