Un ancien joueur de Charleroi de retour au club: Majid Oulmers renforce l’encadrement des jeunes du Sporting

C’est un retour sympathique qu’enregistre la famille zébrée. L’ancien international marocain, Abdelmajid Oulmers (43 ans), revient en effet au Sporting, où il avait évolué entre 2003 et 2010 (158 matches et 15 buts), le plus souvent comme médian. Il avait alors un certain Frank Defays comme équipier. Les fidèles du Mambourg se rappellent un joueur généreux dans l’effort, qui disposait d’une technique et d’une vista très appréciables.

À Charleroi, il va venir renforcer la Zebra Belfius Academy, comme assistant-coach des U15 et entraîneur spécifique. Il pourrait également réaliser des missions de scouting.