Droit à l’IVG: quelle est la situation dans le monde? (carte interactive) Alors que la situation pourrait changer aux Etats-Unis, voici un tour d’horizon des différentes législations en vigueur dans le monde concernant l’avortement.

Reuters.

Par Théo Anberrée Publié le 4/05/2022 à 16:30 Temps de lecture: 2 min

Le droit à l’avortement est menacé aux Etats-Unis. Un document révélé par le site Politico et dont la Cour suprême a confirmé l’authenticité, a cité le droit à la contraception ou le mariage entre personnes du même sexe comme pouvant être remis en cause par un « changement fondamental » de doctrine de la plus haute juridiction américaine. La révélation suscite de vives réactions, mais qu’en est-il du droit à l’IVG ailleurs dans le monde ?

Europe

La plupart des pays d’Europe, dont la Belgique, autorisent l’avortement sans restriction sur le motif, même si le délai varie en fonction des pays. Des exceptions existent néanmoins. La Pologne est ainsi le pays où les lois sont les plus restrictives sur le vieux continent : l’avortement y est autorisé seulement en cas de danger pour la santé de la femme.

Afrique

La situation est très diverse en Afrique. Seulement cinq pays (l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Bénin, la Guinée-Bissau, et la Tunisie) autorisent l’avortement sans restriction. L’avortement est, à l’inverse, strictement interdit dans cinq autres pays (Madagascar, la République du Congo, la Sierra Leone, le Sénégal et l’Egypte). Dans la majorité des cas, l’avortement est seulement autorisé en cas de danger pour la santé de la femme ou de risques pour sa vie.

Moyen-Orient

Aucun pays du Moyen-Orient n’autorise l’avortement sans restriction sur le motif et il est même interdit en Iraq.

Asie

La situation est très diverse en Asie. Plusieurs pays, dont la Chine, l’autorisent sans restriction sur le motif. D’autres, à l’image des Philippines, l’interdisent.

Océanie

L’Australie et la Nouvelle-Zélande autorisent l’avortement sans restriction sur le motif.

Amérique du Sud

En 2020, l’Argentine a légalisé l’avortement après un vote historique. D’autres pays l’autorisent également, alors que la situation est beaucoup plus restrictive au Brésil, et surtout au Suriname.

Amérique centrale et du Nord

L’avortement est autorisé sans restriction en Amérique du nord et à Cuba. La situation est en revanche bien différente en Amérique centrale.