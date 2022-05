Propos de Gianni Infantino sur les travailleurs migrants au Qatar: Human Rights Watch répond au président de la FIFA

« La dignité et la fierté passent par une rémunération équitable, des conditions de vie et de travail sûres et des contrats honorés », poursuit l’ONG. « Pour de nombreux travailleurs migrants au Qatar, la réalité s’est traduite par des frais de recrutement exorbitants dont il faut parfois des années pour les récupérer, par des mois de retard ou de non-paiement des salaires et par des lieux de travail dangereux et des logements inadéquats qui ont entraîné, selon les rapports, 6.000 décès inexpliqués et des familles qui ont perdu des proches et leurs moyens de subsistance. »