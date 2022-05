La F1 à Miami: «Les jeunes Américains se lèvent désormais à 6 heures du matin pour suivre les Grands Prix»

Installé depuis plus de 35 ans aux États-Unis, où il a notamment remporté les 24H de Daytona (1998 et 2002), les 12H de Sebring (1998) ou encore disputé les 500 Miles d’Indianapolis à trois reprises (11e en 1990), Didier Theys (65 ans) conserve outre-Atlantique de très nombreuses activités dans le monde de la course : ambassadeur pour Ferrari North America et Michelin, il coache des pilotes et est commissaire sportif dans le « Ferrari Challenge » ainsi que dans les endurances de l’IMSA. Quand nous l’avions interrogé il y a une demi-douzaine d’années en marge du Grand Prix d’Austin qui avait du mal à décoller, comme tant d’autres GP américains avant celui-là, le « Nivellois de Phoenix » partageait notre pessimisme à voir un jour la F1 briller de mille feux au pays de l’Oncle Sam.