TF1 ressuscite la «Star Academy»: du neuf avec du vieux

TF1 a confirmé le retour de son célèbre télécrochet qui a révélé Jenifer et Nolwenn Leroy. Sans trop changer la recette, gagnante il y a 20 ans.

Du neuf avec du vieux. Tandis que, vingt-quatre heures plus tôt, Thierry Ardisson ressuscitait la chanteuse Dalida, pour la première de « L’hôtel du temps » sur France 3, au tour de TF1 de ressortir les vieilles casseroles – celles dans lesquelles on réussit les meilleures recettes. Sans recours cette fois à une technologie de pointe, comme Ardisson avec le deepfake, mais tout simplement en ressortant de ses tiroirs « La Star Academy ». La chaîne a profité d’une pause publicitaire pendant Koh-Lanta pour confirmer une information parue dans Le Parisien fin mars et lancer son casting pour une nouvelle saison de l’émission de télécrochet, annoncée pour le mois d’octobre prochain.