Champions Playoffs: nouveau record d’audience pour Eleven Sports

Au cours de la deuxième journée des playoffs, pas moins de 722.000 téléspectateurs uniques ont regardé les quatre matchs des Champions et des Europe Playoffs ainsi que le match de barrage entre Seraing et le RWDM.

Nouveau record d’audience pour Eleven Sports, le diffuseur du championnat belge. Avec 288.523 téléspectateurs, le match de dimanche entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, qui s’est soldé sur un partage (0-0), a atteint une part de marché de 23,65 % dans le nord et 10,6 % dans le sud du pays. « En termes de parts de marché, il s’agit d’un nouveau record saisonnier dans les deux parties du pays », se réjouit Eleven Sports.

Et sans surprise, le match le plus regardé du défunt week-end aura été le choc entre le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges avec 432.570 téléspectateurs. Le Topper a atteint une part de marché de 12,45 % dans le nord et de 7,24 % dans le sud du pays.

Les chiffres d’audience des différents matchs de la 2ème journée :

• Anderlecht – FC Bruges : 432.570

• Antwerp – Union : 288.523

• Genk – Malines : 220.992

• Seraing – RWDM : 211.095