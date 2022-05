Coronavirus: la Wallonie défendra aussi l’abandon du port du masque dans les transports en commun

La gestion globale de la crise du coronavirus n’étant plus entre les mains du fédéral (la « phase fédérale » a pris fin en mars), les entités fédérées ont théoriquement le pouvoir de décider ce qu’il en est dans leurs transports en commun (TEC, De Lijn, etc.), note mercredi une source bien informée. Dans un souci de lisibilité et de logique, les membres de la Vivaldi estiment cependant qu’il vaut mieux se concerter autour d’une même date pour l’abandon du masque obligatoire dans les transports, qui n’est pas un enjeu primordial.

Le prochain codeco, le 20 mai, devrait entre autres permettre au fédéral et aux entités fédérées de s’accorder sur la suite de la gestion de la pandémie, avec l’émergence possible de nouveaux variants et une potentielle résurgence saisonnière, alors que le fédéral n’a justement plus la main et que le « commissariat corona » s’est éteint.