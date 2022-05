France: la gauche unie espère un «troisième tour»

Après les Verts et les communistes, les socialistes s’allient à la France insoumise pour les législatives. Plus qu’à l’arrivée de Mélenchon à Matignon, ils croient surtout éviter ainsi leur disparition.

Il a fallu des jours et des nuits avant de « toper ». Mais ce qui n’avait pas été possible avant la présidentielle l’est devenu après la réélection d’Emmanuel Macron : la gauche s’est rassemblée. Tout le monde (écologistes, communistes et socialistes), à l’exception du Nouveau parti anticapitaliste, se range derrière la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Avec près de 22 % des voix au scrutin élyséen, les autres ne se partageant que des miettes, le troisième homme de l’élection avait immédiatement rebondi en intimant à la gauche de « l’élire Premier ministre ». La France insoumise peut désormais planter son drapeau sur le camp dévasté dont il a habilement pris le contrôle. Le drapeau relooké est désormais siglé « Nouvelle union populaire écologique et sociale ». Mais c’est bien le pole radical qui a gagné.