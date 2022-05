Coup de frein à la frénectomie linguale chez les nouveau-nés

Derrière le nom quelque peu barbare de « frénectomie » se cache une opération assez simple. Celle-ci consiste à sectionner au ciseau ou au laser le frein de langue – cette petite membrane que nous avons tous et qui relie la langue au plancher de la bouche. Cette intervention est pratiquée chez les nourrissons qui naissent avec un frein lingual « restrictif », car trop épais ou trop court, réduisant ainsi la mobilité de leur langue. Ce petit défaut buccal concernerait 4 à 10 % des nouveau-nés. Il ne provoquerait cependant des problèmes de succion et d’alimentation lors de l’allaitement que chez 2 % d’entre eux. Autrement dit, la frénectomie ne se justifierait médicalement que chez 0,8 à 2 nourrissons sur 1.000. Ces dernières années, on assiste pourtant à une nette augmentation des frénectomies : entre 2019 et 2020, leur nombre a doublé en Belgique chez les enfants de moins de deux ans.