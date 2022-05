Harcèlement sexuel: «Une dizaine de plaintes» liées à l’UCLouvain, évoque le ministère public Ces plaintes, explique le substitut de l’auditeur du travail Renaud Dethy, ont pour la plupart été déposées dans le courant des derniers mois, mais font référence à des faits antérieurs. « Il y a un effet que l’on peut qualifier de libération de la parole ».

Belga

Journaliste au service Société Par Arthur Sente Publié le 4/05/2022 à 17:51 Temps de lecture: 2 min

Mardi, l’Auditorat du travail du Brabant wallon annonçait l’ouverture par ses soins d’une enquête visant l’UCLouvain en tant qu’employeur. Il s’agira, au cours de celle-ci, d’établir si l’université a pris des précautions suffisantes pour garantir le bien-être de ses employés à la suite de cas de harcèlement dénoncés en interne. Mercredi, le ministère public brabançon a précisé avoir pris une telle décision après avoir reçu « une dizaine » de plaintes relatives à différents faits de harcèlement sexuel et/ou moral qui auraient été commis au sein de l’UCLouvain.

« Ce que je peux dire, c’est qu’il s’agit de plusieurs plaintes, visant plusieurs personnes différentes » détaille Renaud Dethy, substitut de l’auditeur du travail du Brabant wallon. Ces plaintes, poursuit-il, ont été déposées dans la séquence qui a notamment suivi la parution d’une carte blanche cosignée par de nombreux académiques en février dernier, laquelle déplorait la persistance d’un climat sexiste au sein des institutions universitaires. « C’est effectivement pour nous une conséquence assez directe, car la plupart des plaintes sont effectivement relatives à des faits antérieurs à février 2022. Et elles nous sont arrivées dans les semaines et les mois qui ont suivi. Clairement, il y a eu un effet que l’on peut qualifier de libération de la parole, » étaye Renaud Dethy, en spécifiant qu’à ce stade, aucun(e) étudiant(e) n’est concerné(e) par les plaintes actuellement enregistrées, ni en tant que suspect, ni en qualité de victime.

De son côté, l’Assemblée générale des étudiant.e.s de Louvain (AGL) s’est exprimée ce mercredi également, déplorant l’absence de cadre légal qui impose aux établissements de mettre en place une politique de prévention et prise en charge du harcèlement et des violences sexuelles envers les étudiants. Au-delà de la problématique structurelle, l’AGL souligne le manque de coordination et de prise en compte de la question au sein de l’UCLouvain. L’AGL demande par ailleurs, une professionnalisation et une indépendance de la cellule Together (mise sur pied pour aider les victimes), un lieu d’accueil physique sur chaque site UCLouvain et une augmentation du budget.