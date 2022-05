«À propos», le podcast du «Soir» du 5 mai: grève des enseignants, embargo européen sur le pétrole russe, Jan Fabre…

Les syndicats de l’enseignement sont en grève aujourd’hui. Ils avaient déjà organisé des actions en février à Bruxelles et fin mars à Mons. Ça chauffe dans les salles des profs, mais pourquoi ? On fait le point avec nos deux spécialistes de l’enseignement, Charlotte Hutin et Eric Burgraff.

Un embargo européen sur le pétrole russe pourrait-il freiner la Russie en Ukraine ? La Commission a proposé un nouveau train de sanctions.

Que faire avec les œuvres de Jan Fabre ? Les censurer ou leur ajouter des éléments de contexte ? Béatrice Delvaux nous donnera son point de vue.

