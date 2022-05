Irlande du Nord: scrutin historique en vue

Tous les sondages prévoient une victoire des nationalistes du Sinn Féin : une grande première pour la région, de tout temps dirigée par les unionistes, britanniques, et attachée à sa place au sein du Royaume-Uni.

L’excitation règne en Irlande du Nord où se déroulent cette semaine des élections très attendues. Qu’ils se définissent Irlandais ou Britanniques, les habitants de la petite province iront voter pour les 90 membres qui composent l’Assemblée locale. Le parti majoritaire pourra choisir un Premier ministre pour gouverner en duo avec un Vice-Premier ministre issu de l’autre communauté dans une coalition forcée.

Dans les villes et les campagnes, des panneaux électoraux ont fleuri. Partis traditionnels, non-alignés, écolos qui affirment « qu’il est temps ! », conservateurs qui veulent « aller de l’avant »… Et le Sinn Féin, qui s’offre d’immenses espaces publicitaires réservés normalement à McDonald’s et aux marques de bière. Blonde, souriante, rassurante, Michelle O’Neill s’y affiche sous le slogan « C’est l’heure d’un vrai changement ».